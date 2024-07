Zilele Baltatei Romanesti 2024, pe Valea Rasnoavei. Gulas, burgeri si hot-dog din carne premium

Zilele Baltatei Romanesti 2024. Evenimentul are loc duminica, pe 14 iulie, pe Valea Rasnoavei, in judetul Brasov. Fermierii vor aduce gulas, burgeri si hot-dog din carne de Baltata Romaneasca.Asociatia Crescatorilor de Vaci din rasa Baltata Romaneasca de tip Simmental sEi Cooperativa Agricola a Crescatorilor de Baltata Romaneasca continua seria evenimentelor de promovare a carnii de manzat premium care provine de la animalele crescute in fermele proprii, potrivit Agrointel.ro.Duminica, pe ... citește toată știrea