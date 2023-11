Colegiul National "Andrei Saguna" va fi in sarbatoare, de azi pana vineri. Sunt zilele colegiului, iar in acest an acestea il vor omagia pe Ciprian Porumbescu. "Dupa cum stim, este un an aniversar si ne-am gandit ca el fiind un fost profesor sagunist trebuie pomenit si serbat si in scoala care i-a fost o scoala de suflet la un moment dat", a spus directorul institutiei, prof. Carmen Tanasescu.In cadrul zilelor colegiului vor avea loc mai multe concursuri si premieri ale elevilor de top, va fi ... citeste toata stirea