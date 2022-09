Primaria Municipiului Sacele va invita la 4 zile de muzica, dans, teatru si film in cadrul evenimentului Zilele Culturale Sacelene.Zilele Culturale Sacelene se desfasoara in zilele de 14-17 septembrie la Centrul Multicultural.In cele 4 zile, in sala de spectacole din cadrul Centrului Multicultural si Educationa vor fi 5 evenimente:Miercuri, 14 septembrie, ... citeste toata stirea