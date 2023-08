Aula Universitatii Transilvania va gazdui, in perioada 20-21 septembrie, cea de-a patra editie a Zilelor Inteligentei Artificiale in Romania. Scopul evenimentului este de a sprijini cercetarea si dezvoltarea domeniului Inteligentei Artificiale (IA) in Romania prin intarirea comunitatii locale de IA si crearea de legaturi cu specialisti din Diaspora si din comunitatea din Europa de Est si ... citeste toata stirea