Romanii si-ar putea recupera zilele libere legale care pica in weekend.Zilele libere legale care pica in weekend ar putea fi recuperate in timpul saptamanii. Asta daca va fi adoptat un proiect de lege propus de mai multi parlamentari.Anul acesta, romanii beneficieaza de 15 zile libere legale, din care doar 9 sunt in timpul saptamanii.Recuperarea zilelor de sarbatoare care pica sambata si duminica nu este vazuta cu ochi buni de antreprenorii care au firme mici, relateaza Digi24.ro.