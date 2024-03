Zilele mucenicilor la Lacul Noua: cu mucenicul in chip de om, cel mai lung lant de mucenici moldovenesti si 1.000 de litri de mucenici muntenesti

Anul acesta, gospodinele pot abandona zarva pregatirii mucenicilor, deoarece la Lacul Noua din Brasov, are loc "Autentic Urban Fest - Delicii de Mucenici", pana duminica, 10 martie."Promitem sa batem toate recordurile in materie de mucenici, cu cel mai lung lant de mucenici din tara, moldovenesti, aromati si insiropati exact atat cat trebuie, mii de mucenici scaldati in miere si garnisiti cu nuca. O hora traditionala demna de fala va fi cea a mucenicilor in chip de om, dar si mucenicul gigant, ... citește toată știrea