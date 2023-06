Brasovul este cel de-al treilea oras in care se ajunge proiectul ,,Zilele redutelor culturale din Transilvania si Banat". In perioada 30 iunie - 2 iulie, brasovenii si turistii pot participa la ateliere educationale, vernisajul expozitiei foto-documentare si cele doua spectacole, unul de teatru Oameni. De vanzare" de Carmen Lidia Vidu, si unul de balet - "Euphoria", la Centrul Cultural Reduta.Expozitia foto-documentara realizata de specialistii de la muzeul din Cluj-Napoca in cadrul ... citeste toata stirea