Zimbri din Muntii Fagaras se simt "ca acasa"

Inceput la finalul anului 2019, programul de introducere a zimbrilor in Muntii Fagaras este un succes. Mai exact, potrivit informatiilor Fundatiei Carpathia, care implementeaza proiectul, in acest moment, in Muntii Fagaras sunt 28 de exemplare care traiesc in libertate, dintre care trei sunt vitei sanatosi, care s-au nascut in salbaticie.Programul de populare va continua, reprezentantii fundatiei anuntand ca tinta proiectului este eliberarea a 75 de exemplare, pana la jumatatea anului 2024. ... citeste toata stirea