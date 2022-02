Ziua 3 de razboi. Lupte grele pe strazile din Kiev

Armata ucraineana a anuntat in primele ore ale zilei de sambata ca a respins un atac al armatei ruse pe una dintre principalele artere ale Kievului, la cateva ore dupa un apel dramatic la mobilizare lansat de presedintele Volodimir Zelenski.Luptele continua la marginea capitalei, dar si in ale orase mari din tara, in mai multe dintre ele auzindu-se alarme aeriene. O serie de natiuni mari inaspresc sanctiunile contra Rusiei, iar scoaterea acesteia din sistemul financiar SWIFT pare tot mai ... citeste toata stirea