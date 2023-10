Gradina Zoologica Brasov si-a asteptat oaspetii, miercuri, 4 octombrie, cu tururi ghidate si alte surprize de Ziua Internationala a Animalelor. Parcul zoo din Brasov este unul cunoscut in toata tara nu numai pentru animalele pe care le adapsoteste, ci si pentru programele prin care atrage publicul."Astazi avem dublu eveniment: avem, pe de o parte, Ziua Internationala a Animalelor si, pe de alta parte, Ziua Nationala a Ingrijitorului. Am pregatit doua tururi ghidate, astfel incat sa venim in ... citeste toata stirea