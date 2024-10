Ziua Armatei Romane, la Sacele

Ziua Armatei Romane va fi marcata, vineri, 25 octombrie, si la Sacele.Ceremonia dedicata acestei zile va incepe la ora 13.00, in Piata Libertatii.Ziua Armatei Romaniei va fi sarbatorita printr-o serie de manifestari organizate in principalele garnizoane din tara, in bazele militare din teatrele de operatii in care sunt dislocati militarii romani, precum si in ... citește toată știrea