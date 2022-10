Ziua Armatei Romane, sarbatorita si la Brasov

Vanatorii de munte din Brasov vor fi "actorii principali" la evenimentele de la Brasov din 25 octombrie, organizate cu ocazia Zilei Armatei Romane. Astfel, la data amintita, soldatii Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmisegetuza" vor defila in Piata Unirii din Brasov. Pentru aceasta actiune, reprezentantii unitatii militare au depus o solicitare la Comisia de circulatie a municipiului Brasov, ce va fi discutata in sedinta de azi, 20 octombrie. In ... citeste toata stirea