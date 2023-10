De "Ziua Armatei Romaniei in scoli" elevii din trei unitati de invatamant din judetul Brasov vor afla de la militari informatii despre misiuni si cariera militara.Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in perioada 12-19 octombrie 2023, cea de-a unsprezecea editie a evenimentului "Ziua Armatei Romaniei in scoli".Potrivit MApN, echipe formate din militari ce reprezinta toate categoriile de forte ale ... citeste toata stirea