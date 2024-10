Ziua Armatei Romaniei, sarbatorita azi la Brasov, in Piata Unirii

Cu ocazia Zilei Armatei Romaniei, Garnizoana Brasov organizeaza o ceremonie militara si religioasa, azi, 25 octombrie 2024, incepand cu ora 10.00, in Piata Unirii.La festivitate vor participa atat oficialitati locale si cadre militare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala aflate in compunerea Garnizoanei Brasov, cat si cadre militare in rezerva, in retragere si veterani.Ziua Armatei Romaniei reprezinta o zi cu profunde valente patriotice, un ... citește toată știrea