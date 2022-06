Ziua Avocatului, marcata azi la Brasov

Baroul Brasov va organiza in 9 iunie 2022, mai multe manifestari prilejuite de Ziua Avocatului, tema din acest an fiind implicarea avocatilor brasoveni intr-un program educational. "Manifestarile organizate de Baroul Brasov, in data de 9 iunie 2022, prilejuite de aceasta sarbatoare anuala a profesiei de avocat au, de data aceasta, menirea de a sublinia implicarea corpului profesional al avocatilor din Brasov, in special, si din tara, in general, in promovarea si dezvoltarea profesiei pentru ... citeste toata stirea