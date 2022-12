Doua cazuri penale de conducere sub influenta alcoolului au fost raportate pentru ziua de sambata, 10 decembrie, de IPJ Brasov.Astfel, in jurul orei 18.45, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 32 ani, din municipiul Bucuresti, care conducea un autovehicul pe strada Lebedei din municipiul Brasov cu o alcoolemie 1,14 mg/l alcool pur.De asemenea, in jurul orei 15. ... citeste toata stirea