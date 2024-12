Ziua brasovenilor speciali

Ca in fiecare an, in data de 3 decembrie, municipalitatea brasoveana se alatura comunitatii internationale pentru a ii sarbatori pe brasovenii speciali din orasul nostru, in cadrul Zilei internationale a persoanelor cu dizabilitati. Directia de Asistenta Sociala Brasov, cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov si al Filarmonicii Brasov au organizat evenimentul "Dizabilitatea dincolo de aparente", care a ajuns la a 10-a editie.Asa cum s-a intamplat la fiecare editie, vedete au fost copiii si ... citește toată știrea