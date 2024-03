Ziua "candidatul unic": Presedintele PNL vine azi la Brasov, PSD inca pastreaza tacerea

Dupa o lunga perioada in care a fost o prezenta discreta in spatiul public, fostul primar al Brasovului, George Scripcaru, va reveni in forta. Astfel, pentru data de 27 martie, PNL Brasov a anuntat o conferinta de presa la Hotel Aro Palace, la care vor participa Nicolae Ciuca - presedintele PNL, Adrian Vestea - presedintele PNL Brasov si George Scripcaru, dar si alti liberali din conducerea PNL centrala si judeteana a partidului. Cel mai probabil, in timpul acestei conferinte de presa, George ... citește toată știrea