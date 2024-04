Ziua cartilor pentru copii. Cum o vad brasovenii

2 aprilie este Ziua Internationala a cartii pentru copii. Data a fost aleasa deoarece in urma cu 218 ani, la 2 aprilie 1806, se nastea Hans Christian Andersen, autor al unor povesti care au strabatut timpul, precum "Mica sirena", "Hainele cele noi ale imparatului", "Ratusca cea urata" sau "Craiasa zapezilor". De aceste povesti isi amintesc multi dintre brasovenii ajunsi la varsta maturitatii ca fiind cartile citite in perioada copilariei."Eu nu aveam carti cand eram mica. Am crescut in ... citește toată știrea