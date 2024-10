Ziua cu 3 "cazari" la Codlea: un hot de la Rasnov si doi soferi din Brasov si Zarnesti

Joi, 10 octombrie, politistii de la Sectia 5 Brasov, cu sprijinul Politiei Statiunii Rasnov, au depistat, in statiunea Rasnov, un barbat cautat, in varsta de 28 de ani si au dus la indeplinire mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de autoritati pe numele acesteia, pentru savarsirea infractiunii de "furt calificat".Tot la data de 10 octombrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov au pus in aplicare un mandat mandat de executare a pedepsei, emis de ... citește toată știrea