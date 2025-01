Ziua Culturii Nationale la Teatrul Arlechino

Teatrul Arlechino va invita sa celebram Ziua Culturii Nationale in cadrul celei de-a 15-a editie a Zilei Portilor Deschise!Ziua Culturii Nationale, celebrata in fiecare an pe 15 ianuarie, este o ocazie speciala de a reflecta asupra valorilor culturale si artistice care definesc identitatea noastra nationala. Cu acest prilej, Teatrul Arlechino isi reafirma misiunea de a aduce cultura mai aproape de comunitate si de a inspira noi generatii prin puterea artei teatrale.Pentru a marca aceasta zi, ... citește toată știrea