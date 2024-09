Ziua curateniei nationale a venit si cu vesti bune la Brasov: "In fiecare an, gasim deseuri. Da, din ce in ce mai putine"

Foto: PE MALUL PARAULUI TARLUNG. Garda de Mediu Brasov s-a alaturat actiunii organizate de Primaria Prejmer si Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara din localitateSambata, 21 septembrie, a fost ziua Curateniei Nationale. Cei mai harnici brasoveni au luat startul cu mic cu mare, inca de la primele ore ale diminetii, la o noua editie "Let's Do It, Romania!".In judetul Brasov, organizatorii au pregatit 23 de puncte de inregistrare in Brasov, Bod, Crizbav, Dragus, Dumbravita, ... citește toată știrea