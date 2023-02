Ziua de nastere ar putea deveni zi libera prin lege

Un proiect depus la Senat propune ca in Codul Muncii sa se introduca o noua zi libera: cea de nastere pentru fiecare salariat cu contract de munca.A fost depus la Senat un proiect prin care se propune ca romanii sa primeasca liber de la serviciu in ziua in care sarbatoresc ziua de nastere, relateaza dcbusiness.ro.Este vorba despre un proiect pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii."Acordarea unei zile libere, platite, in ziua in care fiecare dintre noi isi serbeaza ... citeste toata stirea