In urma cu 18 ani, pe 30 mai, in Romania lua fiinta Directia Generala Anticoruptie (DGA), o institutie care urmareste sa asigure integritatea celor pusi sa aplice legea. Cu alte cuvinte, angajatii DGA sunt specializati in prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului Ministerului Afacerilor Interne."In cei 18 ani de activitate, Directia Generala Anticoruptie s-a consolidat ca institutie si a intensificat eforturile pentru prevenirea si combaterea coruptiei la nivelul personalului ... citeste toata stirea