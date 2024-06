Ziua Drapelului, azi la Brasov

Ziua Drapelului National al Romaniei va fi marcata azi, 26 iunie, si la Brasov. Institutia Prefectului si Garnizoana Brasov organizeaza, de la ora 10.00, in Piata Tricolorului, o ceremonia militara la care vor participa autoritati locale si judetene, comandantul Garnizoanei si comandati de unitati, dar si cadre militare in rezerva si in retragere.Ceremonia va ... citește toată știrea