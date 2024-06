Ziua Drapelului National, sarbatorita in Piata Tricolorului

Viceprimarul Sebastian Rusu a participat astazi, ca reprezentant al Primariei Brasov (primarul Allen Coliban a fost plecat la Paris, a revenit pentru foarte scurt timp in tara si a plecat, din nou, in Spania), alaturi de celelalte oficialitati civile si militare, la ceremonia prilejuita de Ziua Drapelului National al Romaniei, care a avut loc in Piata Tricolorului.Nici viceprimarul Flavia Boghiu nu e in institutie, iar administratorul Adriana Miron este in concediu, ultima fiind si ordonator ... citește toată știrea