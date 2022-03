Ziua elev, noaptea munceste pentru refugiatii din Ucraina

Ziua elev de liceu, noaptea sprijin pentru refugiatii ucraineni de la CATTIA: "Cum sa stau deoparte cand e cea mai mare nevoie de ajutor?"La doar 17 ani, Andrei face voluntariat in trei locuri diferite si nu-si poate imagina cum ar fi viata sa daca nu s-ar mai implica in ajutorarea oamenilor. Ceea ce il face sa continue, indiferent de ora din zi in care ofera o mana de ajutor, este tocmai convingerea ca lucrurile mici fac diferenta.Andrei Dumitrache are 17 ani si este elev la Liceul "Andrei ... citeste toata stirea