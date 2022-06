Ziua Eroilor: Ceremonii in mai multe locatii din municipiul Brasov

Ziua Eroilor este marcata in municipiu, astazi, 2 iunie, prin mai multe manifestari organizate de Prefectura Brasov. Din program fac parte depuneri de coroane si ceremonii religioase.Ziua Eroilor este celebrata in memoria celor cazuti de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta, pentru credinta, libertate, dreptate si pentru apararea tarii.Cu acest prilej, Institutia Prefectului Judetul Brasov si Garnizoana Brasov organizeaza o serie de manifestari publice. Acestea se vor desfasura in mai ... citeste toata stirea