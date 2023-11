Sambata, 11 noiembrie, Brigada 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" a marcat Ziua Veteranilor din Teatrele de Operatii. Mai multe ceremonii militare si religioase au avut loc in garnizoanele Brasov, Campulung si Curtea de Arges. Prin intermediul acestora au fost comemorati eroii cazuti la datorie atat in misiunile din teatrele de operatii, cat si pe cei care au plecat dintre noi pe timpul misiunilor desfasurate in tara. In acest context, la mormintele eroilor au fost ... citeste toata stirea