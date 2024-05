Ziua Europei la Brasov: Cel mai mare steag al UE din Romania si un flashmob in Piata Sfatului

Cu ocazia Zilei Europei, marcata in 9 mai, pe cladirea Colegiului National "Johannes Honterus" din Brasov a fost arborat cel mai mare steag al Uniunii Europene din Romania."Deja pentru al treilea an consecutiv, pe fatada Colegiului este arborat cel mai mare drapel al Uniunii Europene din Romania. Ziua Europei este marcata prin activitati specifice, de obicei artistice, la clasa, in cadrul orelor de dirigentie, istorie, educatie sociala, sustinute de Corul scolii si diferite grupuri de elevi. ... citește toată știrea