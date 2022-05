Pentru a marca Ziua Europei in Romania, Biroul de Legatura al Parlamentului European din tara noastra, organizeaza o serie de actiuni in Piata Sfatului.Ziua Europei, aniversata in data de 9 mai, reprezinta un moment potrivit pentru a fi impreuna. Pentru a aprecia valorile europene si tot ceea ce ne aduce impreuna. Precum si pentru a transmite un mesaj de unitate si solidaritate.In acest ... citeste toata stirea