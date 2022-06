Ziua Iei va fi marcata, vineri, la Brasov!

Ziua Iei este oficial sarbatoare nationala. De cateva saptamani, un act normativ a fost adoptat in Parlament. Se sarbatoreste in fiecare an, de Sanziene, pe 24 iunie.Si anul acesta vom avea parte de un eveniment cu totul special, in Piata Sfatului din Brasov. De Ziua Iei, la ora 16.30, sunt asteptati in centrul orasului toti cei care iubesc ia si nu numai. Costumul popular sau macar o ie / camasa reprezinta tinuta obligatorie. La fel si florile de sanziene pentru a impleti impreuna coronite ... citeste toata stirea