Ziua in care Romania scapa de vizele pentru SUA: Esara noastra intra de vineri oficial in programul Visa Waiver

Romania scapa oficial de vizele pentru a intra in Statele Unite ale Americii: vineri, 10 ianuarie, are loc un eveniment de oficiere, la Washington, a intrarii Romaniei in programul Visa Waiver.Secretarul pentru Securitate Interna al Statelor Unite, Alejandro Mayorkas si Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Andrei Muraru, se intalnesc vineri pentru a consemna oficial aderarea Romaniei la programul american de scutire de vize. Intalnirea va avea loc la sediul Departamentului pentru Securitate ... citește toată știrea