Ziua Internationala a Copilului, sarbatorita timp de 2 zile la Cetatea Fagaras. Programul complet al evenimentului

Ziua Internationala a Copilului va fi sarbatorita timp de 2 zile la Cetatea Fagaras.De ziua lor, copiii, dar si adolescentii se vor bucura de spectacol de muzica usoara si ateliere de creatie la Cetatea Fagaras.Primaria Municipiului Fagaras, Casa Municipala de Cultura si Muzeul Esarii Fagarasului "Valer Literat" organizeaza si anul acesta ,,Ziua Internationala a Copilului", in perioada 1 - 2 iunie, in curtea interioara a Cetatii Fagaras.Timp de doua zile, respectiv in 1 iunie si 2 iunie ... citește toată știrea