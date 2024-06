Ziua Internationala a Iei, la Cetatea Fagaras. Parada iilor si concert Damian Draghici

Ziua Internationala a Iei aduce in acest an, la Cetatea Fagaras, o parada a iilor din Tara Figarasului si concert Damian Draghici.Casa de Cultura Fagaras organizeaza Ziua Internationala a Iei, in Cetatea Fagaras.Pe podul rabatabil al Cetatii veti putea vedea fete si femei care vor prezenta ii din toata Esara Fagarasului, iar la finalul paradei artistul Damian Draghici va sustine un concert"Ziua Internationala a Iei se sarbatoreste in fiecare an in 24 iunie, odata cu sarbatoarea de ... citește toată știrea