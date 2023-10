Zoo Brasov sarbatoreste Ziua Internationala a Leopardului Zapezilor printr-o multime de activitati.Pe 23 octombrie este marcata Ziua Internationala a Leopardului Zapezilor in intreaga lume.Gradina Zoologica Brasov se alatura eforturilor globale de conservare a acestei specii amenintate cu disparitia, prin actiuni de educare si constientizare a populatiei.Avand in vedere faptul ca in zilele ... citeste toata stirea