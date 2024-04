Ziua internationala a zborurilor cu echipaj uman in spatiu, marcata in 12 aprilie

La 12 aprilie 2024, este aniversata Ziua internationala a zborurilor cu echipaj uman in spatiu. Marcarea acestei zile a fost instituita de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 65/271 din 7 aprilie 2011.La nivel international, aceasta zi are rolul de a aminti public despre inceputul epocii spatiale pentru specia umana, despre contributia marcanta a tehnologiei si stiintei in slujba cercetarii spatiului in ce priveste atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabila si de consolidare a ... citește toată știrea