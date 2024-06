Ziua Invatatorului este sarbatorita, astazi

La 5 iunie, ziua nasterii marelui pedagog Gheorghe Lazar, se sarbatoreste, in fiecare an, incepand din 2007, Ziua invatatorului, instituita prin Legea nr. 289/2007.Mai multi deputati si senatori au depus, in mai 2007, un proiect legislativ privind instituirea Zilei Invatatorului. "Ziua Invatatorului se doreste a fi un prilej bun de reflectie asupra scolii si a slujitorilor ei, o oportunitate pentru a ne manifesta recunostinta fata de dascali, in special a 'fondatorului invatamantului in limba ... citește toată știrea