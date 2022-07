Ziua - la sol, noaptea - in aer: O noua campanie de combatere a tantarilor in Brasov

Primaria Brasov a anuntat ca joi, 30 iunie, a inceput cea de-a treia campanie de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Brasov. Aceasta se va executa in atat la sol, pe timpul zilei, cat si spatial, pe timpul noptii. Astfel, dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, parcuri, locuri de joaca etc) se va desfasura intre orele 05.00 si 10.00, in functie de conditiile meteo, cu 20 de echipe (angajati ai Coral Impex SRL) care vor avea in dotare aparate portabile ... citeste toata stirea