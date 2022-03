Ziua Maghiarilor, cu jandarmi de la Burebista

Gruparea de Jandarmi Mobila "Burebista" Brasov, desfasoara de luni, 14 martie, misiuni de asigurare a ordinii publice in zona de competenta teritoriala, respectiv judetul Covasna, cu ocazia manifestarilor prilejuite de "Revolutia Maghiara de la 1848", respectiv sarbatorirea "Zilei Maghiarilor de Pretutindeni", in majoritatea localitatilor urbane si rurale din judet, anunta institutia.Pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in conditii de siguranta, jandarmii Gruparii Brasov vor fi la ... citeste toata stirea