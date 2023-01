Potrivit unei legi din 2021, data de 10 ianuarie este Ziua Matematicii, Informaticii si Stiintelor Naturii in Romania. Ziua a fost aleasa deoarece in 10 ianuarie 1906, la Tulcea, se nastea Grigore Constantin Moisil, pionier al Informaticii in Romania si pe plan mondial. La Brasov, Colegiul National de Informatica ii poarta numele marelui matematician. Unul dintre profesorii de Informatica ai colegiului a absolvit chiar aceasta scoala."Este o zi, intr-adevar, speciala, mai ales ca acest ... citeste toata stirea