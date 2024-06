Ziua Mondiala a Bicicletei este marcata, astazi, la Cristian

Avand in vedere faptul ca, in fiecare an, pe data de 3 iunie, este sarbatorita, ZIUA MONDIALA A BICICLETEI, pentru marcarea acestei zile, Scoala Gimnaziala Cristian, organizeaza, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Cristian, o campanie de informare si promovare a folosirii bicicletei ca mijloc de transport durabil, accesibil si favorabil incluziunii sociale, economic si sanatos.Bicicleta ... citește toată știrea