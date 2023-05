In fiecare an, la 3 mai, sunt marcate principiile fundamentale ale libertatii presei si este adus un omagiu jurnalistilor care si-au pierdut viata in timpul exercitarii profesiei. Ziua mondiala a libertatii presei a fost proclamata de Adunarea Generala a ONU, in 1993. La nivel mondial, 49 de jurnalisti, dintre care trei femei, au fost ucisi in 2019, comparativ cu 80 in 2018, potrivit raportului Reporteri fara Frontiere. Mai mult de jumatate dintre acestia, respectiv 29, au fost ucisi in zone ... citeste toata stirea