Ziua Mondiala a ONG, sarbatorita pe 27 februarie

Ziua Mondiala a ONG este sarbatorita anual pe 27 februarie in 96 de tari de pe sase continente, dupa ce a fost recunoscuta oficial in 2010, conform worldngoday.org.Aceasta zi a fost creata in Uniunea Europeana de catre filantropul leton Marcis Liors Skadmanis si a fost propusa in 2010 de 12 state la cel de-al IX-lea Forum al ONG-urilor din Marea Baltica, care a avut loc in Lituania. A fost marcata pentru prima data in 2014, cand ... citește toată știrea