Ziua Mondiala a Rinichiului 2025: Protejeaza sanatatea rinichilor tai!

Ziua Mondiala a Rinichiului este sarbatorita anual, in a doua joi din luna martie. In 2025, aceasta va avea loc pe 13 martie, iar scopul principal al acestei zile este de a atrage atentia asupra importantei sanatatii rinichilor si a bolilor renale. Societatea Internationala de Nefrologie subliniaza importanta detectarii timpurii a afectiunilor renale si a tratamentelor adecvate pentru a preveni evolutia lor severa.Sloganul Zilei Mondiale a Rinichiului 2025: "Sunt rinichii tai in regula? ... citește toată știrea