Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei, statuata in 28 iulie, a fost marcata, in acest an, printr-o campanie de testare gratuita, in zona Carierei, acolo unde se afla o comunitate de etnie roma. Initiatova a apartinut Directiei de Asistenta Sociala Brasov, cu sprijinul Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO). Asociatia a inclus aceasta campanie in seria de actiuni la nivel national tocmai pentru a veni in spijinul persoanelor dezavantajate, care in mod nomal nu se ... citeste toata stirea