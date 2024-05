Ziua Muncii. In ultimii 25 de ani, fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati

Fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati in ultimii 25 de ani.Sarbatorim 1 Mai, Ziua Muncii, insa nu putem sa nu ne amintim ca fabricile din Romania au avut de suferit din cauza unor pierderi semnificative de angajati.Fabricile din Romania au pierdut aproape 500.000 de angajati in ultimii 25 de ani, arata calculele ZF pe baza datelor de la Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in prezent, in industria prelucratoare lucreaza 1,09 milioane de oameni, pe cand in ... citește toată știrea