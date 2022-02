Ziua Nationala a Lecturii. Activitati de citit in toate scolile din Brasov

Elevii si cadrele didactice vor intrerupe astazi, 15 februarie, programul obisnuit din timpul cursurilor, pentru a citi. Ministerul Educatiei a decis ca, din acest an, Romania va avea o Zi Nationala a Lecturii pentru a incuraja cititul.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat zilele trecute, ca marti, 15 februarie, in toate scolile din tara, programul se va modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, la ora 11:00 si la ora 14:00, invatatorul sau profesorul sa ... citeste toata stirea