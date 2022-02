Ziua nationala a lecturii, pe 15 februarie. Teoretic, promoveaza lectura in scoli

Romania are, din acest an, o Zi Nationala a Lecturii. Va fi marcata in 15 februarie si e statuata printr-o lege promulgata de presedintele Klaus Iohannis, la inceputul acestui an. Ideea legii este ca in acesta zi, in unitatile de invatamant preuniversitar sa fie organizate activitati educationale si/sau culturale, pentru "promovarea si incurajarea lecturii". Asociatii si fundatii care au ca obiect de activitate realizarea de activitati educationale si/sau culturale se pot implica pentru a ... citeste toata stirea