Ziua Nationala Salvamont Romania, stabilita la 1 august

1 august devine "Ziua Nationala Salvamont Romania". Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege prin care se instituie ziua de 1 august drept "Ziua Nationala Salvamont Romania".Aceasta initiativa vine ca o recunoastere oficiala a activitatii salvamontistilor, care, de-a lungul timpului, in sutele de mii de actiuni de salvare realizate , au oferit ajutor esential celor aflati in dificultate in zonele montane si greu accesibile.Totodata, potrivit propunerii initiate, ... citește toată știrea